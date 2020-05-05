Число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Петербурге превысило количество новых больных

Число выздоровевших пациентов с COVID-19 в Петербурге превысило количество новых больных
При строгом соблюдении населением режима самоизоляции есть все шансы, что положительная динамика продолжится. Фото: pixabay.com

Наконец-то хорошие новости: медики впервые зафиксировали положительную динамику в статистике заболеваемости коронавирусом в Петербурге.

За последние сутки число выздоровевших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией превысило количество новых случаев заражения. Согласно данным городского оперативного штаба, на утро 4 мая в Северной столице зарегистрировано 226 человек с COVID-19. Успешно выписанных, при этом, — 271.

Делать выводы пока еще рано, но если тенденция будет сохраняться по окончании майских праздников, можно утверждать, что город вышел на плато. Остается надеяться, что в стране установится аналогичное положение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в 47 регионе 1149 пациентов с коронавирусом.

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