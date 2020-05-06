В Петербурге экс-военнослужащий получил два года колонии за взятку

Либен два года проведет в колонии общего режима, а также лишится военного звания "капитан запаса". Фото: pixabay.com

Либен два года проведет в колонии общего режима, а также лишится военного звания "капитан запаса". Фото: pixabay.com

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему военнослужащему, которого признали виновным в мошенничестве.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, в ноябре 2018 года руководство «Автопарк №6 «Спецтранс» и другие организации, занимающихся вывозом бытовых отходов, проверили на предмет нарушений в деятельности. В январе прошлого года представитель «Спецтранса» предложил фигуранту уголовного дела, Кириллу Либену, разобраться в обстоятельствах проверки.

Злоумышленник согласился, потребовав взамен 20 млн рублей. Летом он получил от того же лица половину указанной суммы, 9,9 млн рублей. В этот момент его задержали сотрудники правоохранительных органов, к которым заранее обратился представитель компании. По решению суда, Либен два года проведет в колонии, а также лишится военного звания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге осудят автомобилиста с фальшивыми правами, который намеревался дать взятку сотруднику ДПС.