Более половины россиян начали отказываться от режима самоизоляции

За последний месяц в России увеличилось число граждан, которые перестали поддерживать ограничительные меры, введенные в рамках борьбы с коронавирусной пандемией.

Как сообщает РБК, по данным опроса компании Online Market Intelligence и центра социального проектирования «Платформа», за месяц 15% жителей России перестали поддерживать режим самоизоляции. Таким образом, доля тех, кто сидит дома, сейчас составляет 47%.

Кроме того, специалисты выяснили, что 29% опрошенных придерживаются мнения, что эпидемия коронавируса в России закончится в июне, 16% — в июле, 10% — в мае, а 11% считают, что ограничительные меры снимут не раньше, чем через полгода.

Опрос проводился 24 апреля среди совершеннолетних жителей городов с населением от 100 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин изучит рекомендации по выходу из режима самоизоляции.