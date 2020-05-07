Доктор Мясников рассказал, при каких симптомах коронавиурса вызывать «скорую»

В скорую помощь следует обращаться, если высокую температуру не получается сбить в течение нескольких дней. Такое заявление сделал врач Александр Мясников.

По его словам, тревожным симптомом является температура выше 38 градусов, которую не удается сбить в течение нескольких дней даже при приеме жаропонижающего. И добавил, что оставаться дома стоит даже при небольшой температуре, так как простой человек едва ли сможет отличить коронавирус от другой инфекции,

В эфире программы «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» телеведущий рассказал, что пациента должны насторожить обезвоживание, изменения ритма сердца и давления, спутанность сознания, проблемы с дыханием.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доктор Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных. Он указал, что у тех, у кого обнаружен рак, опасность заражения возрастает многократно.