Доктор Мясников оценил риск заражения COVID-19 у онкобольных

Пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекциями, в том числе COVID-19. Такое заявление сделал врач Александр Мясников.

Специалист указал, что у тех, у кого найдено злокачественное новообразование, опасность заражения возрастает многократно. И добавил, что прерывать лечение таким больным нельзя.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, Мясников напомнил, что во время курса лечения иммунитет больного ослаблен не только опухолью, но и самим лечением. Осложнение может вызвать любое инфекционное заболевание. Исходя их этого, таким пациентам строго рекомендуется соблюдать самоизоляцию и необходимые меры профилактики.

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