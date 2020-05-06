В России около четырех тысяч пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве рассказали, что около четырех тыс. пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии.

«Тяжелых пациентов на учете сегодня состоит около четырех тыс. пациентов», — заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко, сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что к этим пациентам относятся не только те, которые требуют вентиляционной поддержки и протезирования функций дыхания.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 743 654 человека. Скончались 258 850, при этом 1 248 705 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 165 929 человек, умерли 1 537. При этом 21 327 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.