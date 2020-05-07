Эксперт объяснила причину падения рождаемости в России

Эксперт объяснила причину падения рождаемости в России
По подсчетам экспертов, по итогам 2020 года существует вероятность увеличения рождаемости. Фото: pixabay

За первые три месяца текущего года в России родились более 338 тыс. детей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам специалистов, режим изоляции может положительно повлиять на рождаемость.

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елены Егоровой, соответствующий показатель связан с тем, что поколение, родившееся в конце прошлого века, выросло.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Росстат, рождаемость может вырасти из-за введения во многих регионах страны режима удаленной работы в результате пандемии коронавиурса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких симптомах коронавиурса нужно вызывать «скорую». Врач рассказал, что оставаться дома стоит даже при небольшой температуре.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус рождаемость россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Маршала Говорова столкнулись Hyundai и Mitsubishi. На месте спасатели и ...
В Приморье врачи вылечили от коронавируса 94-летнюю женщину-ветерана
В Гатчинском районе неизвестный насмерть сбил пешехода и уехал, водителя ...
Российским запретили распространять информацию о службе в соцсетях и СМИ
Эксперт объяснила причину падения рождаемости в России
В Пулково в четверг отменили более 20 рейсов
Доктор Мясников рассказал, при каких симптомах коронавиурса вызывать ...
Россиян предупредили о риске заражения Covid-19 из-за антисептиков