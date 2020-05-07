Эксперт объяснила причину падения рождаемости в России

По подсчетам экспертов, по итогам 2020 года существует вероятность увеличения рождаемости. Фото: pixabay

По подсчетам экспертов, по итогам 2020 года существует вероятность увеличения рождаемости. Фото: pixabay

За первые три месяца текущего года в России родились более 338 тыс. детей, что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам специалистов, режим изоляции может положительно повлиять на рождаемость.

По словам завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Плеханова Елены Егоровой, соответствующий показатель связан с тем, что поколение, родившееся в конце прошлого века, выросло.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Росстат, рождаемость может вырасти из-за введения во многих регионах страны режима удаленной работы в результате пандемии коронавиурса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, при каких симптомах коронавиурса нужно вызывать «скорую». Врач рассказал, что оставаться дома стоит даже при небольшой температуре.