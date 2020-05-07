Беглов посетил новый пункт для осмотра зараженных Covid-19

Беглов посетил новый пункт для осмотра зараженных Covid-19
Александр Беглов. Фото: Baltphoto

Глава Северной столицы Александр Беглов осмотрел новый амбулаторно-поликлинический пункт для осмотра зараженных коронавирусом.

Обо всем стало известно сегодня, 7 мая. Работу центра, расположенного на улице Есенина, 3, обеспечивают сотрудники Медицинского института имени Березина Сергея. Принимать первых зараженных пункт начнет уже завтра, 8 мая. Развернуть его удалось за 71 часа.

Беглов отметил, что это прекрасный пример того, как частные медучреждения вносят свой вклад в общее дело. Речь идет о борьбе с новой инфекцией Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов проверил, как проводят мероприятия по санитарной обработке на вокзалах Петербурга.

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Беглов посетил новый пункт для осмотра зараженных Covid-19