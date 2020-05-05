Беглов проинспектировал дезинфекцию вокзалов в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил, как проводят мероприятия по санитарной обработке на вокзалах города.

Во вторник, 5 мая, градоначальник посетил Московской и Фиинляндский вокзалы, передают в пресс-службе администрации Северной столицы. Они, как и другие вокзалы города, регулярно проходят дезинфекцию всех помещений, как пассажирских, так и служебных.

Обработка вокзалов осуществляется при взаимодействии Невского спасательного центра МЧС РФ. Кроме комплексной дезинфекции, дважды в день проводится влажная уборка. Все контактные поверхности протирают ежечасно. Помимо этого, санитарные мероприятия проводятся в составах пригородных поездов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов оценил работу родильного дома №16, где находятся беременные с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее.