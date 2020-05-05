Александр Беглов проверил работу роддома, принимающего женщин с коронавирусом

В Петербурге COVID-19 был выявлен у 38 беременных женщин. Фото: www.gov.spb.ru

В Петербурге COVID-19 был выявлен у 38 беременных женщин. Фото: www.gov.spb.ru

В понедельник, 4 мая, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил роддом №16, куда поступают беременные женщины с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

Сейчас медикам дана установка любое заболевание с симптомами ОРВИ рассматривать как подозрение на COVID-19, поэтому в медицинском учреждении находятся пациентки с любыми респираторными заболеваниями, в том числе, перенаправленные из других больниц.

Беглов осмотрел санпропускник, который теперь устанавливается во всех клиниках, работающих с коронавирусной инфекцией. Градоначальник оценил изменения и отметил, что родильный дом продолжит работу в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство Северной столицы рассмотрит массовое обращение частных учреждений культуры, которые просят поддержки властей.