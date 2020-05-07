Власти объяснили слова губернатора Липецка о разгоне людей

Власти объяснили слова губернатора Липецка о разгоне людей
Власти Липецка лишь обсуждали как уберечь людей от заражения коронавирусом при помощи дезинфекции, объяснили в пресс-службе местного правительства. Фото: https://pixabay.com

Не так давно на просторах Сети появилась аудиозапись разговора главы Липецкой области Игоря Артамонова и мэра Липецка Евгении Уваркиной о проведении санитарных мероприятий против распространений коронавирусной инфекции.

На аудиозаписи губернатор говорит, что дезинфекцию необходимо проводить, в том числе, для разгона граждан. Распыление химических растворов могло бы оградить людей от выхода на улицу, так как они будут бояться отравления. При этом свое заявление Артамонов озвучил в достаточно грубой форме.

В пресс-службе администрации Липецкой области не стали опровергать подлинность аудиозаписи, но подчеркнули, что высказывание губернатора вырвано из контекста. Власти отметили, что речь не шла о попытке навредить населению, наоборот — дезинфекция призвана оставить дома людей, которые, нарушая запреты, продолжали посещать общественные места.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больше половины населения России все чаще отказываются от режима самоизоляции.

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Власти объяснили слова губернатора Липецка о разгоне людей