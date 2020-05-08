На фасадах домов в центре Петербурга появились фигурки врачей-суперменов

На фасадах зданий в центральных районах Северной столицы стали появляться небольшие гипсовые фигурки врачей в виде спешащих на помощь супергероев.

Выяснилось, что это арт-проект городской художницы VandaLizy. Девушка поделилась фотографиями фигурок в своем Instagram. Художница выложила свой проект под хэштегом #ЗащитиВрачей и объяснила, что таким образом хочет привлечь внимание к героизму медиков, спасающих жизни других людей в период пандемии.

По хэштегу #ЗащитиВрачей в Instagram можно найти другие публикации, в которых рассказывается как можно помочь работникам сферы здравоохранения, которые оказались на передовой в борьбе с болезнью и зачастую рискуют своей жизнью и своим здоровьем, помогая другим. Сейчас действуют специальные фонды, которые собирают средства на поддержку медиков, в частности, закупку средств индивидуальной защиты и еды.

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