Трамвайное кольцо в Петербурге «атаковал» гигантский жук

Трамвайное кольцо в Петербурге &#171;атаковал&#187; гигантский жук
Комментаторы положительно оценили новую работу художника. Фото: Instagram @soloveywadim

Известный петербургский художник и дизайнер Вадим Соловьев поделился со зрителями новой работой в духе постапокалиптичного стимпанка.

Во вторник, 5 мая, в своем аккаунте в Instagram Вадим поделился картинкой, на которой трамвайные рельсы занял гигантский усатый жук. Водитель транспортного средства вместо вагонов «укрощает» огромное насекомое. Рядом лает испуганная собака.

Художник сопроводил публикацию разъяснительным текстом, где рассказал, что черпает вдохновение в повседневных бытовых сценах. Вадим также добавил, что хотя жизнь в последнее время радикально изменилась и замедлилась, это совсем не значит, что она остановилась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице в Пискаревском парке установили памятник самоизоляции: металлический куб с запертым внутри человеком. Кто стал автором этой работы, неизвестно.

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