В Пискаревском парке установили памятник самоизоляции

В Пискаревском парке Калининского района Северной столицы появился памятник одной из самых животрепещущих тем этого года — самоизоляции.

Металлический куб, в заточении которого находится человеческая фигура, установили возле входа в зеленую зону с Амурской улицы. Об этом во вторник, 5 мая, рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Памятник, по информации автора публикации, появился совсем недавно, однако его уже оценили местные жители. Кто стал автором арт-объекта, пока остается неизвестным. «Какое время, такие и памятники», — печально иронизируют интернет-пользователи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области продолжают активное благоустройство мемориалов, посвященных Дню Победы. Сейчас отреставрировано почти 1,5 тысячи объектов.