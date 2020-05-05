В Ленобласти продолжается благоустройство Памятников Победы

В Ленобласти продолжается благоустройство Памятников Победы
Мемориал "Разорванное кольцо" на Дороге жизни. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в Ленинградской области отреставрировали и благоустроили уже 1470 памятных мест и мемориалов, сообщил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

К 75-летию Победы в ВОВ уже готовы Дорога жизни, Мемориальный комплекс «Разорванное кольцо», «Синявинские высоты», Мемориальный комплекс «Цветок жизни», Памятник Ладожской военной флотилии в Новой Ладоге, Форт «Красная Горка» в Лебяжьем, Могила неизвестного летчика в деревне Новолисино и другие.

Всего в честь Дня Победы благоустроят более 1600 памятных мест в Ленинградской области. Мемориалы приводят в порядок с обязательным соблюдением противовирусных мер. На одном объекте работают группы не более 10-15 человек в масках и перчатках.

До 9 мая в области должны прибрать все мемориалы, а до 29 мая должна закончиться уборка всех парков, скверов и общественных территорий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ко Дню Победы «Ленсвет» оформил подсветкой памятник Александру Маринеско в Петербурге.

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