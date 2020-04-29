Ко Дню Победы «Ленсвет» оформил подсветкой памятник Александру Маринеско в Петербурге

Ко Дню Победы &#171;Ленсвет&#187; оформил подсветкой памятник Александру Маринеско в Петербурге
Памятник моряку установили в 1990 году. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

В преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, учреждение «Ленсвет» украсило подсветкой памятник Герою Советского Союза, подводнику Александру Маринеско.

Инициативу проявили жители Кировского района, обратившиеся с такой просьбой в «Ленсвет». Бронзовая скульптура, посвященная героическому подвигу Маринеско, расположена на пересечении проспекта Стачек и дороги, ведущей на Турухтанные острова. Теперь с наступлением темноты памятник не остается в тени, а выступает как неотъемлемая часть ландшафта.

Напомним, что Маринеско известен благодаря «атаке века». Подводная лодка С-13 под его командованием 30 января 1945 года потопила крупнейшее судно снабжения ВМС фашистской Германии. Маринеско выжил в спецоперации и умер в Ленинграде в 1963 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ленсвет» обновит освещение на проспекте Культуры.

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