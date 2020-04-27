Проспект Культуры получит новое освещение от «Ленсвета»

В Петербурге проспект Культуры, расположенный на границе Калининского и Выборгского районов, готовится к реконструкции наружного освещения.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», сейчас ведутся проектно-изыскательные работы по реконструкции наружного освещения проспекта Культуры.

Первое освещение появилось на проспекте Культуры в 1977 году, а последняя реконструкция в 1986 году. С того момента прошло уже более 30 лет и за это время система сильно устарела.

По этой причине учреждение решило реконструировать наружное освещение на трехкилометровом участке от Северного проспекта и до виадука над Суздальским проспектом.

Проект должны разработать в этом году. Он будет предполагать реконструкцию освещения с учетом освещения дорожного полотна, тротуаров и местных проездов вдоль проспекта, а также установку дополнительных источников света в местах пешеходных переходов и на перекрестках.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение.