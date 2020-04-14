Возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение

Возле Ивановско-Щемиловского сада &#171;Ленсвет&#187; установит новое освещение
Разработка проекта должна быть завершена в июле 2020 года. Фото: gov.spb.ru

СПб ГБУ «Ленсвет» занимается разработкой проекта реконструкции наружного освещения в дворовых территориях, прилегающих к Ивановско-Щемиловскому саду, расположенного в районе станции «Ломоносовская».

О намерениях установки нового наружного освещения рассказали в пресс-службе «Ленсвета» во вторник, 14 апреля. В план реконструкции входит квартал между улицей Седова, Ивановской улицей, Ивановско-Щемиловским садом и Варфоломеевской улицей. В жилых домах на этой территории проживают около двух тысяч петербуржцев.

Согласно проектной документации, высота осветительных опор составит не менее 6 метров, также будет обеспечен свободный подъезд для автоподъемника. Участки, на которых опоры освещения проходят через детские и спортивные площадки, кабель будут прокладывать исключительно траншейным методом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что площадь Мужества вновь освещают даты Великой Отечественной войны: «1941» и «1945».
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Возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение
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