Возле Ивановско-Щемиловского сада «Ленсвет» установит новое освещение

Разработка проекта должна быть завершена в июле 2020 года. Фото: gov.spb.ru

Разработка проекта должна быть завершена в июле 2020 года. Фото: gov.spb.ru

СПб ГБУ «Ленсвет» занимается разработкой проекта реконструкции наружного освещения в дворовых территориях, прилегающих к Ивановско-Щемиловскому саду, расположенного в районе станции «Ломоносовская».

О намерениях установки нового наружного освещения рассказали в пресс-службе «Ленсвета» во вторник, 14 апреля. В план реконструкции входит квартал между улицей Седова, Ивановской улицей, Ивановско-Щемиловским садом и Варфоломеевской улицей. В жилых домах на этой территории проживают около двух тысяч петербуржцев.

Согласно проектной документации, высота осветительных опор составит не менее 6 метров, также будет обеспечен свободный подъезд для автоподъемника. Участки, на которых опоры освещения проходят через детские и спортивные площадки, кабель будут прокладывать исключительно траншейным методом.