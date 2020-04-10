«1941» и «1945»: площадь Мужества вновь освещают даты Великой Отечественной

Инициатором реконструкции цифр стал житель Выборгского района Алексей Замахин, который обратился с этой просьбой к Александру Беглову. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Инициатором реконструкции цифр стал житель Выборгского района Алексей Замахин, который обратился с этой просьбой к Александру Беглову. Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

В Северной столице на площади Мужества восстановили цифровые обозначения «1941» и «1945», напоминающие о датах начала и завершения Великой Отечественной войны.

Важные символы в преддверии 75-й годовщины Победы вернули к жизни специалисты СПб ГБУ «Ленсвет» совместно с «Городским центром рекламы и праздничного оформления». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщили в пресс-службе учреждения. Восстановление цифр проводилось по личному распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова.

Светодиодные конструкции, подключенные к электроснабжению, размещаются на крышах многоквартирных домов №2 по проспекту Тореза, № 51 по 2-му Муринскому проспекту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что учреждение «Ленсвет» проведет реконструкцию наружного освещения на пяти объектах в четырех районах Санкт-Петербурга.