«Ленсвет» займется реконструкцией наружного освещения на пяти объектах в Петербурге

&#171;Ленсвет&#187; займется реконструкцией наружного освещения на пяти объектах в Петербурге
Работы будут завершены летом 2020 года. Фото: pixabay.com

В ближайшее время специалисты «Ленсвета» займутся реконструкцией наружного освещения в Красногвардейском, Кировском, Калининском и Кронштадском районах.

Светотехническое оборудование в некоторых точках вышеперечисленных районов необходимо заменить в связи с истечением срока ремонта светильников и воздушной линии. Как сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет», реконструкция коснется Объездного шоссе, проспекта Энтузиастов, улицы Возрождения, парка Академика Сахарова и сквера А.С. Попова соответственно. Последний раз работы там проводились десять лет назад.

Вскоре эти места будут освещать 409 новых светильников с применением 346 современных опор. «Ленсвет» уже заключил госконтракты на исполнение ремонтных работ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что пешеходные переходы в Северной столице снабдят «умными» уличными фонарями.

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