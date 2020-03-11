«Ленсвет» намерен оснастить пешеходные переходы в Петербурге «умными» светильниками

К следующему году нерегулируемые пешеходные переходы в нескольких районах города оборудуют «умными» светильниками.

На данный момент СПб ГБУ «Ленсвет» разрабатывает необходимую проектную документацию. В перечне адресов, где в экспериментальном порядке появится новое освещение, — Кировский, Калининский, Приморский и Выборгский районы Санкт-Петербурга.

Как объяснили в пресс-службе учреждения, проект, уже осуществленный на проспекте Стачек, 21, предполагает освещений зоны пешеходного перехода светильниками со специальной оптикой. Они выделяют человека, переходящего дорогу, направленным потоком контрастного белого света. Управлять «умными» фонарями будут дистанционно, из единого центра диспетчеризации «Ленсвета».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленсвет» модернизирует наружное освещение в Колпино.