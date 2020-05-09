В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса
Число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 198 676. Фото: Pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировано 10 817 случаев заражения коронавирусом и 104 смертельных случая. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Таким образом, число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 198 676.

С начала пандемии в России 1 827 человек погибли, выздоровели 31 916 пациентов.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 016 021 человек. Скончались 276 269, при этом 1 387 795 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.

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В России за прошедшие сутки от коронавируса умерли 104 человека
В России за сутки выявлено 10 817 новых случаев коронавируса