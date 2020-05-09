Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4 млн

По данным Роспотребнадзора, число зараженных коронавирусом в мире достигло 4 млн 9 тыс. 305. Прирост за сутки составил более 96 тыс.

С начала пандемии в мире зарегистрирована 276 тыс. 81 смерть среди зараженных. За последние сутки скончались 5 тыс. 495 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в субботу, 9 мая.

Оперштаб призывает людей, особенно лиц группы риска, сократить посещение общественных мест, следить за личной гигиеной и обратиться за медпомощью в случае недомогания. К группам риска относятся пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудитель болезни — коронавирус нового типа. Лидерами по числу зараженных являются США, Испания, Италия, Великобритания, Россия, Франция и Германия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 198 тыс. 676 случаев коронавируса. Суточный прирост составил 10 тыс. 817.