Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума

Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06. Это минимальное значение с начала пандемии, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 в субботу, 9 мая.

Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем заражает один заболевший до изоляции, пишет ТАСС. Рассчитывается он по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии.

Перейти к первой фазе выхода из ограничительных мер регионы смогут, когда коэффициент составит менее 1.

В России подтверждено 198 тыс. 676 случаев коронавируса. За последние сутки заразились 10 тыс. 817 человек. Скончались с начала пандемии 1 тыс. 827 зараженных, выздоровели более 31 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число зараженных коронавирусом в мире к 9 мая превысило 4 млн.