Дело о заказчике убийства Старовойтовой будут расследовать отдельно

Материалы из уголовного дела в отношении неустановленного заказчика убийства депутата Государственной Дума Галины Старовойтовой выделили в отдельное производство.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, заказчика одного из самых громких политических убийств в 90-х годах до сих пор не установили.

Депутат Госдумы была застрелена в ноябре 1998 года в подъезде дома №91 на набережной Канала Грибоедова. Рядом с ней находился ее помощник Руслан Линьков, он был ранен злоумышленниками.

Через четыре года после убийства правоохранители смогли установить исполнителей преступления. Все шестеро подозреваемых приехали в Петербург из Брянской области.

Следствие длилось семь лет, в ходе которого установили, что участниками преступления стали более десяти человек.

В 2005 году по решению суда Юрий Колчин и Виталий Акиншин отправились в колонию на 20 и 23,5 лет соответственно. Предполагаемого исполнителя Олега Федосова так и не нашли.

В августе 2015 года экс-депутата Госдумы Михала Глущенко признали соучастником организации убийства Старовойтовой и посадили на 17 лет.

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