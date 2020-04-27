Историка Соколова хотят вытащить из СИЗО под предлогом коронавируса

В Санкт-Петербургском городском суде 21 мая состоится заседание по апелляционной жалобе адвоката Александра Почуева, представляющего интересы историка Олега Соколова. Он пытается оспорить решение суда о продлении ареста доцента.

Постановление о продлении меры пресечения 27 марта вынес Октябрьский районный суд. Под стражей Соколов должен пробыть до 23 сентября 2020 года.

«Защита планирует обосновать изменение меры пресечени на домашний арест, ввиду ухудшения ситуации по распространению вируса COVID-19», — сообщил журналистам Александр Почуев.

Адвокат ссылается на то, что коронавирус представляет угрозу для жизни и здоровья Соколова. Он также обращает внимание на то, что историк должен ухаживать за 84-летними родителями и малолетними детьми.

Экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношениях. В ноябре 2019 года его задержали на набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Следствие полагает, что Соколов застрелил девушку, а после расчленил её тело.