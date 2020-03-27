Арест историка Соколова продлили на полгода

Арест историка Соколова продлили на полгода
Олег Соколов. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколова, обвиняемый в убийстве аспирантки, останется под стражей до сентября 2020 года. Меру пресечения продлил Октябрьский районный суд Петербурга.

Под арестом Олег Соколов пробудет до 23 сентября 2020 года. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест удовлетворено не было.

«Для все исход понятен был еще до процесса. Историк останется в СИЗО на полгода», — отметил адвокат Соколова Александр Почуев.

По его словам, обвиняемый прибывает в растерянных чувствах.

Сейчас Соколов находится в СИЗО «Бутырка». На заседании он лично не присутствовал. С ним была организована видеоконференция.

Следующее судебное заседание по делу Олега Соколова назначено на 9 апреля.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой он состоял в отношения. Историка задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. В рюкзаке его были обнаружены женские руки. Как полагает следствие, Соколов застрелил девушку из обреза, а затем расчленил её тело.

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