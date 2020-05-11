В садоводстве под Горелово обнаружили минометную мину времен ВОВ

Минометная мина. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Минометная мина. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Красносельском районе Петербурга обнаружена минометная мина времен Великой Отечественной войны. Саперы вывезли боеприпас.

Снаряд был найден в воскресенье, 10 мая, в 17:52 в поселке Горелово. Земляные работы проводились у дома №3 в садоводстве «Связист».

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, на место ЧП выехал отряд ОМОН Росгвардии. Прибывшие сотрудники установили, что снаряд — минометная мина (20 мм) времен ВОВ. Они вывезли боеприпас в 21:40.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об обнаружении мины и снаряда на стройках домов в пригородах Санкт-Петербурга. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.