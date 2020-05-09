Мину и снаряд нашли на стройках домов в пригородах Петербурга

В ходе строительства двух частных домов в пригородах Петербурга обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.
В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вечером 8 мая поступили сообщения об обнаружении боеприпасов в Парголово и Петро-Славянке. Как оказалось, на стройке одного из домов нашли неразорвавшийся 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, образца 1937 года. По второму адресу была обнаружена минометная мина калибра 50 мм.
«Боеприпасы времён Великой Отечественной войны находились в состоянии сильной коррозии», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.
Оба снаряда обследовали взрывотехники ОМОН. Боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне в Ленинградской области.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти нашли боеприпасы времен ВОВ.