Мину и снаряд нашли на стройках домов в пригородах Петербурга

Мину и снаряд нашли на стройках домов в пригородах Петербурга
Боеприпасы изъяты сотрудниками ОМОН. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

В ходе строительства двух частных домов в пригородах Петербурга обнаружены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Находки обследовали взрывотехники ОМОН.

В дежурную часть Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вечером 8 мая поступили сообщения об обнаружении боеприпасов в Парголово и Петро-Славянке. Как оказалось, на стройке одного из домов нашли неразорвавшийся 152-миллиметровый артиллерийский снаряд, образца 1937 года. По второму адресу была обнаружена минометная мина калибра 50 мм.

«Боеприпасы времён Великой Отечественной войны находились в состоянии сильной коррозии», — рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и области.

Оба снаряда обследовали взрывотехники ОМОН. Боеприпасы изъяли и уничтожили на специальном полигоне в Ленинградской области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленобласти нашли боеприпасы времен ВОВ.

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