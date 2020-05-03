Боеприпас времен ВОВ нашли в Ломоносовском районе

Необычную находку вывезли на полигон и обезвредили. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Необычную находку вывезли на полигон и обезвредили. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

При проведении земляных работ на улице Счастливая в деревне Пигелево Ломоносовского района Ленобласти был найден подозрительный предмет, по своей форме напоминающий боеприпас.

Очевидцы сообщили о своей находке в правоохранительные органы. На место прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии.

Специалисты установили, что это 82-миллиметровая миномётная мина времён Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Необычную находку вывезли на полигон и обезвредили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Петербурга обнаружили боеприпас. Силами Западного военного округа опасную находку вывезли на полигон и обезвредили. Все произошло в воскресенье, 22 марта, у дома №3 на Канонерском острове. В ходе земляных работ был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны.