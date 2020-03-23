Боеприпас времен ВОВ нашли у дома на Канонерском острове

В Кировском районе Петербурга обнаружили боеприпас. Силами Западного военного округа опасную находку вывезли на полигон и обезвредили.

Все произошло в воскресенье, 22 марта, у дома №3 на Канонерском острове. В ходе земляных работ был найден боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, специалистам удалось определить калибр минометной мины — 120 миллиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные два часа тушили частный дом в Сланцевском районе. Причина возгорания пока неизвестна.