Пожарные два часа тушили частный дом в Сланцевском районе

В Сланцевском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Огонь охватил 51 квадратный метр постройки.

Все произошло в понедельник, 23 марта, в деревне Черно. Сигнал на пульт диспетчера поступил в 14:29, после чего к месту происшествия выехали восемь спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по области, сотрудники пожарно-спасательной части боролись с огнем два часа. К 16:34 пламя полностью потушили.

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за час потушили горящий дачный дом в СНТ «Маяк». С огнем боролись девять сотрудников.