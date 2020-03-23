Спасатели за час потушили полыхающий дачный дом в СНТ «Маяк»

В Приозерском районе Ленобласти спасатели тушили дачный дом. Пламя охватило 100 «квадратов» постройки.
Все случилось сегодня, 23 марта, в СНТ «Маяк» на улице Зеленой. Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть, после чего к месту происшествия выехали девять огнеборцев на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, ровно через час после обращения пожарные ликвидировали пламя.
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