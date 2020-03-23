Прокуратура выявила нарушение охраны окружающей среды в Московском районе

В Петербурге прокуратура Московского района провела проверку в одной из организаций на предмет соблюдения законодательства в области охраны окружающей среды.

Сотрудники наведались в ПАО «Силовые машины». Они установили, что организацией допущен сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в сточные воды, отводимые в систему коммунальной канализации.

Как сообщили в прокуратуре города, в результате в адрес гендиректора организации было внесено представление.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина сбила дорожников трассе в Ленобласти. Мужчинам потребовалась помощь врачей.