На трассе в Ленобласти автоледи сбила двух дорожных рабочих

На трассе в Ленобласти автоледи сбила двух дорожных рабочих
Мужчины находились на краю проезжей части. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Ленобласти женщина за рулем Skoda Kodiak наехала на двоих дорожников, производящих ремонтные работы на краю проезжей части.

Все произошло в понедельник, 23 марта, на трассе СПб — Псков — Пустошка — Невель. По предварительной информации, женщина за рулем Skoda Kodiak наехала на двоих работников, производящих ремонтные работы на краю проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчины 29 и 54 лет получили травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

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