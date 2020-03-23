На трассе в Ленобласти автоледи сбила двух дорожных рабочих

В Ленобласти женщина за рулем Skoda Kodiak наехала на двоих дорожников, производящих ремонтные работы на краю проезжей части.

Все произошло в понедельник, 23 марта, на трассе СПб — Псков — Пустошка — Невель. По предварительной информации, женщина за рулем Skoda Kodiak наехала на двоих работников, производящих ремонтные работы на краю проезжей части.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, мужчины 29 и 54 лет получили травмы средней степени тяжести.

По данному факту проводится проверка.

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