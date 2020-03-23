Росгвардейцы поймали руфера, бегавшего по крыше университета имени Герцена

В Петербурге задержали руфера, который забрался на здание университета им. Герцена. Хулигана поймали росгвардейцы.
Все произошло в воскресенье, 22 марта, на набережной реки Мойки. Нарушитель пробрался через ограждение и залез на крышу учебного заведения. Сотрудники университета, увидев его через камеры видеонаблюдения, нажали «тревожную кнопку».
Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и передали правоохранителям.
В отношении петербуржца составили протокол по факту нарушения пропускного режима охраняемого объекта.
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