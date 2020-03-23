Росгвардейцы поймали руфера, бегавшего по крыше университета имени Герцена

Росгвардейцы поймали руфера, бегавшего по крыше университета имени Герцена
Задержание произошло в дневное время. Фото: pixabay

В Петербурге задержали руфера, который забрался на здание университета им. Герцена. Хулигана поймали росгвардейцы.

Все произошло в воскресенье, 22 марта, на набережной реки Мойки. Нарушитель пробрался через ограждение и залез на крышу учебного заведения. Сотрудники университета, увидев его через камеры видеонаблюдения, нажали «тревожную кнопку».

Как сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны, прибывшие росгвардейцы задержали хулигана и передали правоохранителям.

В отношении петербуржца составили протокол по факту нарушения пропускного режима охраняемого объекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб.

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