На ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб

На ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

В Северной столице автомобилисты заметили водителя, который выехал на встречную полосу Западного скоростного диаметра. По словам очевидцев, водители еле успевали уворачиваться от лихача.

Обо всем сообщили сегодня, 23 марта, в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, нарушитель набрал «хорошую» скорость и мчался по крайней полосе. Пользователи предположили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель-рецидивист ответит перед судом за пьяное вождение без прав.

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