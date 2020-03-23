На ЗСД машины еле уворачивались от иномарки, которая неслась им в лоб

В Северной столице автомобилисты заметили водителя, который выехал на встречную полосу Западного скоростного диаметра. По словам очевидцев, водители еле успевали уворачиваться от лихача.

Обо всем сообщили сегодня, 23 марта, в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, нарушитель набрал «хорошую» скорость и мчался по крайней полосе. Пользователи предположили, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге водитель-рецидивист ответит перед судом за пьяное вождение без прав.