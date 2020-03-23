В Петербурге водитель-рецидивист ответит перед судом за пьяное вождение без прав

В Петербурге прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который управлял автомобилем в пьяном виде.

По данным следствия, обвиняемый, будучи подвергнутым административному аресту за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь сел за руль «под градусом».

Как сообщили в прокуратуре города, горожанин управлял легковым авто Daewoo Nexia без водительского удостоверения.

Уголовное дело направлено в Василеостровский районный суд для рассмотрения по существу.

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