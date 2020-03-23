«Небольшой каток»: дорожники поливают водой набережную Пряжки

Жителей Северной столицы продолжает удивлять уборка улиц. Горожане не понимали, зачем работники заливали дороги реагентами в плюсовую температуру. Теперь они наблюдают за тем, как покрытый льдом асфальт поливают водой.

Обо всем стало известно сегодня, 23 марта. Наблюдениями очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам пользователей, каток образовался на набережной реки Пряжки. Они отметили, что дорогу поливали водой, когда на улице еще стояла минусовая температура.

«На улице минус, но это не мешает поливать улицы», — написал житель, добавив, что на участке образовался «небольшой каток».

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