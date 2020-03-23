В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, попавшей под колеса Hyundai Solaris на Кронверской

В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, попавшей под колеса Hyundai Solaris на Кронверской
Подробности инцидента рассказали правоохранители. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге на Кронверской улице водитель за рублем легкового авто сбил пешехода. Под машину попала женщина.

Все произошло сегодня, 23 марта, около 13:05 у дома №5. Мужчина, управляя легковушкой Hyundai Solaris, сбил 47-летнюю петербурженку, которая переходила дорогу все зоне пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП пешеход получила травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки-зацеперы катались на троллейбусе по Невскому проспекту. Фотографией школьников очевидцы поделились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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