В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, попавшей под колеса Hyundai Solaris на Кронверской

В Петербурге на Кронверской улице водитель за рублем легкового авто сбил пешехода. Под машину попала женщина.

Все произошло сегодня, 23 марта, около 13:05 у дома №5. Мужчина, управляя легковушкой Hyundai Solaris, сбил 47-летнюю петербурженку, которая переходила дорогу все зоне пешеходного перехода.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, в результате ДТП пешеход получила травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

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