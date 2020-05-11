Жители Янино выражают опасение, что руководству МПБО-2 удастся избежать наказания

В Следственный комитет РФ по Ленинградской области обратилась редакция Piter.TV. Журналисты просят осветить ситуацию с привлечением к уголовной ответственности Тихона Шмелева — директора МПБО, расположенного в поселке Янино-1.

Как сообщает Piter.TV 30 апреля 2020 года СК РФ предъявил Шмелеву обвинения по ч.1 ст. 247 УК РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Ранее проблемы с утилизацией мусора в Янино-1 широко освещались различными СМИ, экологическими организациями и телевидением.

Решение Следственного комитета вызвало воодушевление у жителей поселка Янино-1, которые уже не первый год страдают от деятельности МПЗ, откуда разносится зловонный запах из-за скопившейся горы отходов. Однако у жителей Янино есть определенные сомнения в том, что, несмотря на все усилия и вмешательство СК, «мусорная проблема» не разрешится, а директор МПБО Тихон Шмелев не будет привлечен к ответственности.

Ранее глава «Зеленого Фронта» Сергей Виноградов рассказал «Комсомольской правде», как можно урегулировать «мусорную проблему» в Янино. По его мнению, это возможно только при совместных усилиях местных жителей, активистов, госорганов и правоохранителей.