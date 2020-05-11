Собянин призвал не волноваться из-за коронавируса в Москве

Он уверяет, что число госпитализированных сильно не растет.
Об этом стало известно сегодня, 11 мая. Обо всем пишет ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что наблюдается снижение числа госпитализаций из-за коронавируса в городе, так что есть хорошие новости. Он рад тому, что цифра не растет – это значит, что скоро угроза минует и россияне смогут вернуться к обычной жизни. Собянин рассказал также, что власти увеличили объем тестирований на инфекцию в три раза – это позволяет выявлять зараженных на ранних стадиях и пресекать распространение, а также летальны исходы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин объявил об окончании нерабочих дней. При этом он подчеркнул, что важные решения должны принять власти на местах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин назвал реальное число заболевших в Москве. «По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».