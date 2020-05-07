Собянин назвал реальное число заболевших в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное количество заболевших коронавирусом в столице может достигать 300 тысяч человек.

«По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

По официальным данным, в Москве число зараженных достигло 85 973 человека, жертвами коронавируса стали 905, 9 227 пациентов выздоровели.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 3 836 117 человек. Скончались 265 356, при этом 1307 594 человек выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 177 160 человек, умерли 1 625. При этом 23 803 пациента вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к выполнению поручений президента России Владимира Путина о мерах борьбы с распространением коронавируса нового типа.