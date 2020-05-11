Айза Анохина показала лицо после пластики

Прошло две недели с пластической операции – блогер сделала подтяжку лица.

Об этом стало известно 11 мая. Блогер Айза Анохина выложила новое фото в своем Instagram-аккаунте. Она рассказала, как сейчас чувствует после пластической операции. Анохина заявила, что брови у нее уже двигаются, синяки начали проходить, швы начинают зашивать. Пока что блогер не моет голову, чтобы ничего случайно не задеть.

Поклонники поддержали артистку и выразили надежду, что совсем скоро она вернется к обычной жизни. Они рады тому, что Анохина делится с ними новостями и старается быть честной со своей аудиторией.

«И без операции была красива. Ничего не нужно было с собой делать, но все равно ты прекрасна», — считают другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты считают, что Надежда Бабкина не болела, а делала операцию. Некоторые заметили, что артистка стала лучше выглядеть после серьезной болезни.