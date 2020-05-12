ВОЗ: ситуация с коронавирусом в России стабилизируется

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 232 243 человек. Фото: Pixabay

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 232 243 человек. Фото: Pixabay

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологические данные по распространению коронавируса в России могут свидетельствовать о том, что ситуация с COVID-19 в стране стабилизуется.

За последние шесть дней число зараженных в стране стабилизировалось, отметила она.

«И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — заявила она в эфире телеканала «Россия-1».

За минувшие сутки в стране выявили 10 899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 232 243 человек, умерли 2 116. При этом 43 512 пациентов вылечились.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 270 751 человек. Скончались 287 540 человек, при этом 1 534 371 выздоровели.

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