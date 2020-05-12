Онищенко прокомментировал заявление о недостоверных данных по смертности от COVID-19 в России

Онищенко подчеркнул, что опираться нужно на количество обследованных людей, а не на число проведенных тестов, так как по каждому больному проводятся несколько исследований. Фото: kremlin.ru

Онищенко подчеркнул, что опираться нужно на количество обследованных людей, а не на число проведенных тестов, так как по каждому больному проводятся несколько исследований. Фото: kremlin.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко раскритиковал заявление газеты Financial Times о том, что смертность от коронавируса в РФ на 70% выше, чем представляют в официальных данных.

По мнению политика, высказывание журналистов FT обусловлено непрофессионализмом и желанием «хайпа», передает «РИА Новости». Онищенко также подчеркнул, что окончательно выяснить точное количество жертв коронавирусной инфекции будет возможно лишь после завершения пандемии.

Депутат отметил, что низкие показатели смертности объясняются вовремя проводимой диагностикой и большими масштабами тестирования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению российского представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйчич, эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется.