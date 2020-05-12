Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

Губернатор отметил, что День медсестры сегодня отмечают во всем мире. Фото: gov.spb.ru

Губернатор отметил, что День медсестры сегодня отмечают во всем мире. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во вторник, 12 мая, поздравил медицинских сестер города и Ленобласти с профессиональным праздником.

Градоначальник напомнил, что именно на плечах медсестер лежит тяжелая и важная миссия выхаживания пациентов. Беглов также подчеркнул героизм медработников, которые в минуту трагедии, — когда ранним утром 12 мая пожар охватил больницу Святого Георгия, — спасли из задымленного помещения 15 пациентов.

На сегодняшний день, добавил глава Петербурга, в медучреждениях города трудится свыше 40 тысяч медсестер. Сейчас, в период пандемии коронавирусной инфекции, эти профессионалы своего дела как никогда важны для успеха в борьбе с опасным заболеваниям, уверен губернатор. Он также поблагодарил медсестер и пожелал им здоровья и успехов в благородном труде.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате пожара в больнице Святого Георгия погибли пятеро человек.