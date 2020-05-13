Судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч

Приставы Кировского района Санкт-Петербурга смогли разыскать местного жителя, который длительные время скрывался от них, чтобы не возмещать долг по алиментам.

31-летний мужчина по решению суда был обязан отчислять четверть своих доходов в пользу несовершеннолетней дочери, однако ни разу не сделал этого. Приставы попытались найти способ воздействия на злостного нарушителя, но официальных данных о его месте работы нет, его фактическое место проживания также оставалось неизвестным, а имуществом, на которое можно было бы наложить арест, должник не владеет.

В общей сложности, петербуржец накопил долг в размере 680 тысяч рублей. Тогда приставам пришлось арестовать его счета, которые, правда, оставались пустыми. Тем не менее, недавно злоумышленник пополнил счет на 150 тысяч рублей, который сразу же списались в счет погашения задолженности. Приставы продолжают свою работу по взысканию средств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арест банковских счетов неоднократно помогал приставам воздействовать на совесть должников по алиментам.