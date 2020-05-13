Сергей Дмитриев: Дзюба в «Милане» — это утка

Бывший нападающий сине-бело-голубых Сергей Дмитриев поделился мнением относительно судьбы действующего нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

По мнению Дмитриева, судьба Дзюбы в «Милане» — сомнительна, поскольку футболисту уже 31 год и с точки зрения итальянского клуба это решение было бы бесперспективным. «Очередная утка», — подытожил Дмитриев в разговоре с изданием NevaSport.ru.

Экс-нападающий «Зенита» также отметил, что сейчас за границей нет успешных российских игроков из молодого поколения, там активно проявляли себя только те спортсмены, что участвовали в матчах 1980-х, 1990-х, 2000-х годов. «А сейчас, по сути, кроме Головина и Черышева, который там родился, — никто из россиян не играет», — считает Дмитриев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев также назвал якобы интерес «Милана» к Дзюбе «беспочвенными слухами».