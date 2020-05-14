Машина с водителем улетела в Фонтанку после толчка сзади

В Адмиралтейском районе Петербурга под воду ушел темно-синий автомобиль. Машина улетела в реку Фонтанку утром 14 мая.

Авария произошла у дома 195 по набережной Фонтанки. По словам очевидцев, водитель авто остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить человека. В этот момент сзади к нему пристроился Renault. После чего машина съехала в реку.

«Ну прилетело сзади, бывает, но почему именно в право дал, да и тормоза вроде есть, странный расклад», — отмечают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Машина ушла ко дну. Водителю удалось выбраться из салона и залезть на крышу. После чего он доплыл до берега и выбрался с помощью троса, который ему протянули сверху.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Солидарности утром 14 мая произошло ДТП с участием четырех автомобилей.